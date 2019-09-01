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مصر

بالمواعيد والشروط.. طرح 96 قطعة أرض خدمية فى 11 مدينة جديدة

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 05:42 ص
جريدة الدستور
علا العلاف
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أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح نحو 96 قطعة أرض خدمية بالمناطق الصناعية في 11 مدينة جديدة، بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 135 و16232.7 متر مربع، لإقامة مشروعات خدمية مختلفة، ومن المقرر بدء تقديم الطلبات يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر حتى 12 سبتمبر الجاري.

وقال المهندس محمد مصطفي، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أن تلتزم الشركات أو الأفراد التي يتم تخصيص قطعة الأرض لها بالاشتراطات الواردة لكراسة الشروط علي أن يتم سداد جدية حجز بواقع 5% من قيمة الأرض بشيك معتمد مقبول الدفع، ويرفق معه طلب شراء وأن يتضمن الطلب نسبة سداد لاتقل عن 25% من إجمالي ثمن الأرض.

وأضاف رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أنه في حالة التزاحم على قطعة أرض واحدة تكون الأولوية لمن يسدد ثمن الأرض كاملًا دفعة واحدة بشيك مقبول الدفع، أو من يسدد بذات الطريقة بنسبة أكبر خلال مده أقصاها 30 يومًا من باقي الثمن، وفي حالة التزاحم للسداد بالكامل تتم المفاضلة طبقًا لأعلي سعر يقدم منهم من خلال التزايد فيها بينهم.

وأشار إلى أنه في حالة تقدم الشركة أو الفرد الراسي علية الأرض بطلب عدول عن المشروع، وذلك بعد سداد مقدم الثمن والمصاريف الإدارية ومبالغ مجلس الأمناء قبل استلام الأرض، يتم خصم 1000 والمصاريف الإدارية المسددة لصالح مجلس الأمناء في حالة عدوها بعد استلام الأرض، بالإضافة إلي ما سبق يتم سداد مقابل اشغال سنوي للأرض عن فترة بقائها بنسبة 0.5% من إجمالي القيمة البيعة، وتحسب من تاريخ استلام قطعة الأرض حتى تاريخ استرداد قطعة الأرض، وفي كل من الحالين يتم حفظ حق الهيئة في الرجوع علي الشركة أو الفرد بالتعويضات اللازمة عن أي مصروفات أو أضرار تلحق بالهيئة.

وتابع: في حالة تأخر الشركة الراسي عليها قطعة الأرض في موعد استحقاق يتم احتساب فوائد تأخير علي القيمة المتأخرة طبقًا للأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي مضافًا إليها 0.5% مصاريف إدارية من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد، وفي حالة التأخير عن سداده قسطين متتاليين يتم اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص وفقًا للائحة العقارية.

ونوه "مصطفى" أنه في حالة فسخ العقد بناء علي طلب المخصص له الأرض أو بسبب إخلاله بالتزاماته يتعين عليه أن يقوم بإزالة المنشآت التي يكون أقامها علي الأرض، وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره من تاريخ الإخطار، وإلا قام الجهاز بإزالة المنشات على نفقة صاحب الشأن.

ولفت رئيس الجهاز، إلى أنه لايجوز للمخصص له الأرض التصرف الناقل للملكية في المساحة كلها أو جزء منها أو المشاركة بها أو الدخول بها كحصة عينية في أي مشروع أو أي نوع من أنواع التصرفات، موضحًا أنه يحظر عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهئية وبعد استيفاء الشروط المحددة بذلك والتي يتضمنها التعاقد المبرم وقرار التخطيط والتقسيم الصادر للمشروع إن وجد وفقًا لما يتطلبة القانون رقم 119 لسنه 2008 ولائحة التنفيذية.

وأوضح أنه يقع علي عائق هيئة المجمعات العمرانية توفير مصدر المياه بغرض أعمال الانشاء، وطريق ممهد إلي رأس قطعة الأرض للبدء في أعمال التنفيذ علي أن يتم توصيل المرافق الرئيسية من المياة وصرف صحي، وطرق إلي حدود الأرض المبيعة بالتوازي مع الإنشاءات التي يقوم بها العميل لتنفيذ مشروعه، أما بالنسية للكهرباء فتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوصيلها لأقرب موزع عدا المشروعات التي تقل احتياجاتها من الكهرباء عن 7 "م. ف. أ" فيتم توصيلها بالنظام الحلقي من الموزعات، وعلي نفقة المخصص له بالأرض مضافًا إليها المصاريف الإدرية وأعباء التمويل.

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