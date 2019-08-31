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التليفزيون الرسمي ووسائل الإعلام والصحف الكويتية تحتفي بزيارة الرئيس السيسي

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:44 م
جريدة الدستور
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احتفى تليفزيون الكويت الرسمي بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت من خلال إذاعة تقرير مطول حول تاريخ العلاقات القوية بين البلدين.
وأذاع تليفزيون الكويت الرسمي، مراسم استقبال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، للرئيس السيسي، والوفد الرسمي المرافق له، على أرض مطار الكويت الدولي كاملة، حتى مغادرتهما إلى قصر بيان العامر؛ حيث مقر إقامة الرئيس السيسي خلال الزيارة.
كما أبرزت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، ومواقع جميع الصحف الكويتية، خبر وصول الرئيس السيسي إلى الكويت، مؤكدة أهمية الزيارة في تعضيد أواصر الأخوة الوطيدة بين البلدين.
وكان الرئيس السيسي قد وصل والوفد الرسمي المرافق له إلى الكويت - مساء اليوم - في زيارة رسمية تستغرق يومين؛ حيث كان في استقباله بمطار الكويت الدولي، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وجرت للرئيس السيسي مراسم استقبال رسمية بمطار الكويت الدولي، بحضور الوفد الرسمي المرافق له، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وسفير مصر لدى الكويت طارق القوني، بالإضافة إلى كل من نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، ونائب وزير شئون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، ووزير المالية الدكتور نايف الحجرف، ووزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب محمد الجبري، وعدد من كبار المسئولين والقادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني.
ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي وأمير الكويت، جلسة مباحثات رسمية، تتناول العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل دفعها إلى آفاق أوسع وأرحب، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت، وهي الثالثة له منذ توليه الرئاسة في يونيو 2014، في وقت تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تناميا ملحوظا في مختلف المجالات؛ حيث كانت الزيارة الأولى للرئيس السيسي إلى الكويت في الخامس من يناير 2015، بينما كانت زيارته الثانية في السابع من مايو 2017.
وكانت شوارع الكويت قد تزينت بالأعلام المصرية والكويتية، استعدادا لزيارة الرئيس السيسي؛ حيث انتشرت أعلام البلدين بالشوارع الرئيسية بالكويت، ابتداء من مطار الكويت الدولي، مرورا بشارعي الاستقلال، والخليج العربي، وطريق 55، بالإضافة إلى قصر البيان الذي سيشهد المباحثات الرسمية بين الرئيس السيسي وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

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