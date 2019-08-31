الأمطار تتسرب داخل المنازل في مدن تونسية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمياه الأمطار تغمر السيارات في مدن سهلول وحمام سوسة وجهة وادي بليبان، بتونس.



وذكرت وسائل إعلام تونسية، أن المياه تسربت داخل المنازل، وذلك بعد استمرار هطول المطر منذ يوم الأربعاء الماضي، حيث غمرت المياه الشوارع والطرقات.



وتشهد تونس منذ أيام تقلبات جوية ونزولا لكميات متفاوتة من الأمطار.

