السبت 31 أغسطس 2019 الموافق 01 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

بايرن يلتهم ماينتس بالدورى الألماني

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:34 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
فرض بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية، واقعيته على ماينتس الأخير والتهمه بنصف دزينة 6-1 السبت في المرحلة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم.
وتناوب ستة لاعبين على التسجيل في الفريق البافاري، بينهم البولندي روبت ليفاندوفسكي الذي رفع رصيده الى ستة أهداف مستعيدا صدارة الهدافين، بعد اختصاره أهداف بايرن في أول جولتين: اثنان في مرمى هرتا برلين (2-2) وثلاثية في مرمى شالكه (3-1). وهذه أول مرة منذ 1998 يسجل لبايرن ستة لاعبين مختلفين في مباراة واحدة من الدوري، عندما فاز على هانزا روستوك بالنتيجة عينها.
واستفاد بايرن من تعثر فرايبورغ مع كولن (1-2) ليرتقي موقتا الى المركز الثاني بسبع نقاط بفارق نقطتين عن لايبزيغ المتصدر الذي افتتح المرحلة بفوز صريح الجمعة على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-1 بثلاثية المهاجم الدولي تيمو فيرنر.
وقد يتراجع بايرن الى المركز الثالث في وقت لاحق بحال حقق غريمه بوروسيا دورتموند فوزه الثالث على حساب مضيفه الصاعد أونيون برلين.
ودفع المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش بلاعبيه الجديدين البرازيلي كوتينيو المعار من برشلونة الإسباني والكرواتي إيفان بيريشيتش نجم انتر الايطالي السابق في خط الوسط، بالاضافة الى المدافعين الفرنسيين بنجامان بافار ولوكاس هرنانديز القادم بصفقة كبيرة.
وفي ظل التغييرات التي أجراها كوفاتش، جلس أمثال المهاجمين توماس مولر وسيرج غنابري ولاعبي الوسط الفرنسي كورنتان توليسو وليون غوريتسكا على مقاعد البدلاء.
وقال كوفاتش بعد الفوز "قبل الاستراحة (بين الشوطين) كنا خاملين للغاية، ثم حركنا الكرة أسرع وصنعنا فرصا خطيرة. تقدمُنا 2-1 قبل الاستراحة كان هاما جدا. نحن سعداء بشكل عام".
وصحيح أن ماينتس فاجأ الفريق البافاري بهدف مبكر عبر الهولندي جان-بول بوتيوس برأسية قريبة بعد خطأ من بافار (6)، إلا أن رجال كوفاتش دخلوا غرف الملابس متقدمين 2-1.
فقد عادل بافار بهدف جميل من داخل المنطقة بعد عرضية من بيريتشيتش (36)، ومن ضربة حرة متقنة، زرع النمسوي دافيد ألابا الكرة في المقص الأيسر لمرمى الحارس الشاب فلوريان مولر مسجلا هدفه السابع من ركلة حرة في الدوري (45).
ورد بافار الجميل لبيريشيتش بعرضية جميلة تابعها برأسية محكمة في الشباك (54)، ليصنع ويسجل اللاعبان اللذان تواجها في نهائي مونديال روسيا حيث أحرزت فرنسا لقبها الثاني بعد 1998.
ومن ركنية ليوشوا كيميش تابعها الفرنسي كينغسلي كومان ارضية رفع بايرن رصيده الى أربعة اهداف (64)، ثم سجل ليفاندوفسكي الخامس بعد عرضية من مولر بديل كوتينيو، روضها وسددها بيمناه قوية في الزاوية اليمنى (78)، ليحتفل بتجديد عقده ويزور شباك ماينتس 15 مرة في 18 مباراة.
وأنهى الكندي الشاب ألفونسو ديفيس (18 عاما) المهرجان من كرة في العمق عكسها مولر "مقشرة" وتابعها البديل في المرمى الخالي (81).

وخيمت على مباريات السبت الأهداف العكسية خصوصا في مباراة شالكه وضيفه هرتا برلين (3-صفر).
وأصبح هرتا برلين اول فريق منذ هانوفر عام 2009 يسجل هدفين في مرماه في مباراة واحدة، عبر نيكلاش شتارك (38) والهولندي كريم رقيق (48)، قبل أن يضيف الانكليزي جونجو كيني الثالث للأزرق الملكي الذي حقق فوزه الاول هذا الموسم.
وبعد فوزين مبكرين، سقط فرايبورغ على أرضه أمام كولن 1-2 برغم تقدمه عبر رافايل تشيشوس (40) أيضا بهدف عكسي. لكن كولن حقق فوزه الأول عندما عادل الفرنسي أنطوني موديست (52) ثم خطف التونسي الياس السخيري هدف الفوز من مجهود فردي جميل في اللحظات القاتلة (90+2).
وخسر باير ليفركوزن أولى نقاطه هذا الموسم بتعادله السلبي على أرضه مع هوفنهايم، فيما تعادل فولفسبورغ مع ضيفه بادربورن 1-1.
افتتح الضيوف التسجيل عبر البرازيلي كاولي (12) وعادل الكرواتي يوسيب بركالو (56) في الشوط الثاني.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

لائحة غرامات جديدة على ركاب السكك الحديدية.. 200 جنيه لحاملي المواد المشتعلة

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على راتب مدرب الأهلي الجديد

منذ ساعة و 11 دقيقة

"ضربة انتقامية أم حرب مفتوحة".. كيف يرد "حزب الله" على إسرائيل؟

منذ حوالي 3 ساعات

لحظة طعن أمين شرطة على يد مهتز نفسيًا في الزمالك (فيديو)

ads

الصور

image description

بيراميدز يعبر إلى نصف نهائى الكأس بثنائية أمام حرس الحدود

image description

بالصور.. إغلاق 5 مراكز طبية كبرى في الأقصر

image description

"سارة الرياني" فتاة تربي العقارب والثعابين في غرفتها (صور)

image description

في ذكرى اغتيال ناجى العلى.. 32 عامًا ويبقى مُبدع «حنظلة» نجمًا لا يحتجب

image description

"تضامن الإسكندرية": توزيع أجهزة كهربائية لـ155عريسا وعروسة

الأكثر قراءة

على طريقة كيم كاردشيان.. رانيا يوسف تنشر فيديو من غرفة النوم

طاقم حكام من أذربيجان لمباراة الزمالك والاتحاد بنصف نهائي الكأس

باب للمواريث وآخر للتبني.. "الإنجيلية" تكشف أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية

صور خطوبة أحمد الشيخ تثير الجدل.. تعليقات قاسية على نجم الأهلي (شاهد)

أيام زمان

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

كاميليا "أيقونة الجمال".. ماتت محترقة وتصارع عليها الدنجوان والملك فاروق

"الواسطة" قضت على أحلام تحية كاريوكا.. و"الفرنسية" أنقذتها

قاد سيارة مرة واحدة في حياته.. شاهد رخصة قيادة الراحل نجيب محفوظ

الصحة

الطب الصيني يقدم بديل حشو الأسنان

تحذير.. 4 أغذية ترفع ضغط الدم

خبيرة: وجبات الطعام "العصرية" تؤثر في مستوى الذكاء

الوجبات الخفيفة عالية البروتين قبل النوم لا تضر بالنساء

الرئيس نيوز

عمدة اسطنبول يزور ديار بكر: أردوغان "ظالم"

النيابة تبدأ التحقيقات في مقتل أمين شرطة طعنا بالزمالك

بالصور.. الرئيس السيسي يصل إلى "قصر بيان" الكويتي

وزير خارجية ليبيا: نحتاج مليون عامل مصري للمشاركة في "إعادة الإعمار"

منوعات

«لن أنسى طعم هذه المقابلة».. تفاصيل لقاء العقاد وهند رستم

"محمد" يتصدر قائمة الأسماء الأكثر انتشارا في بريطانيا

7 فوائد لتربية القطط.. تعرف عليها؟

كيف تأكل كل شيء ولا تسمن

كشكول

معامل جامعة عين شمس تستقبل ٥٠٠ طالب بتنسيق "دور ثان" للمرحلة الثالثة

"المعلمين" تكشف أسباب عدم إجراء انتخابات حتى الآن

"ثانى الثانوية الأزهرية": أبويا أرزقى.. والأم: وفرتله الراحة ومخيبش ظنى

5 كليات متاحة لطالبات الثانوية العامة بجامعة الأزهر.. تعرف عليهم

إسلام سياسي

صحيفة بريطانية: نساء داعش يزرعن بذور لخلافة جديدة

طلاب الأزهر الوافدون يكشفون أكبر عوائق محاربة الفكر المتطرف في بلادهم

إعلامية إخوانية تشيد بمبادرة الشباب المستقل بالسجون

لماذا استضافت "الجزيرة" قياديًا بالقاعدة لتهديد الإمارات؟


زيت وسكر

أحوال البورصة في أسبوع

إطلاق مبادرة “هنجمل بلدنا” لتجميل محولات الكهرباء ببنها

تحسن أجور موظفي التعليم والصحة.. والدبلوماسيين الأعلي أجرًا والخادمات أقلهم

ننشر خريطة انقطاع الكهرباء بالإسماعيلية خلال سبتمبر المقبل

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الثقافة والفن وحماية المرأة
ماجد حبته
تيكاد 7.. مسك الختام
صفاء النجار
تعبيراتنا غير اللفظية وعمليات غسيل المخ «1-2»
د. محمد عفيفي
هنا ألبانيا من القاهرة.. مذكرات ملك مخلوع
المزيد

الثقافة

حفل توقيع كتاب "مابعد الحداثة والأخلاق التطبيقية" (صور)

"ست الدنيا" في افتتاح شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة بجامعة المنوفية

"كتاب للموتى وغلاف للأحياء" جديد الشاعر هشام الشرقاوي

"الهناجر" يحصد ٩ جوائز في المهرجان القومي للمسرح

صفحتنا ع الفيس بوك