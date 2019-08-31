خالد الجندي: الإسلام ليس دين صراعات

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإسلام لم يتصادم مع الديانات الأخرى، مشيرا إلى أن صامويل هنتنجتون صاحب كتاب صراع الحضارات لم يكن منصفا.



وأضاف خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية DMC: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في صراع مع الحضارات لم يكن ليرمي أصدقاءه أو يرسلهم في أحضان ملة أخرى".



وأوضح أن الهجرة الأولى والثانية كانت للحبشة وهي أرض النصارى، أي أنها أرض مسيحية لديهم معتقد مغاير في أمور كثيرة عن المسلمين، مؤكدا أن الشاهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في تصادم مع الديانات الأخرى هو أنه أرسلهم إلى أرض الحبشة التي أهلها من النصارى. فلو كان عليه الصلاة والسلام في تصادم مع الديانات لكان أرسلهم إلى أرض لا يوجد عليها من يؤمنون بديانة أخرى.

