تشريح جثة أمين الشرطة المقتول على يد مهتز نفسيًا في الزمالك

فتحت نيابة قصر النيل الجزئية، السبت، التحقيق في واقعة قتل أمين الشرطة على يد مهتز نفسيا بمحيط نادي الجزيرة في الزمالك.



وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير شامل بالإصابات التي لحقت به وسبب الوفاة، ثم تسليمه لذويه والتصريح بدفنه والتحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، ومطابقته بالإصابات التي تعرض لها.



كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بنادي الجزيرة والمنطقة المحيطة بمكان وقوع الحادث، وتفريغها وتتبع خط سير المتهم حتى وقوع الحادث وإعداد تقرير بها، وكلفت رجال الأمن باستكمال تحرياتها حول المتهم وخلفيته والاستعلام عن سجله الجنائي والإجرامي، واستدعاء شهود العيان من القوة التأمينية والمتواجدين بمكان الحادث لسماع أقوالهم.



وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على شخص طعن أمين شرطة بمحيط نادي الجزيرة بمنطقة الزمالك.