حزب الحرية المصرى يكرم أوائل الثانوية العامة فى الدقهلية

نظمت أمانة شربين بحزب الحرية المصري بالدقهلية احتفالًا كبيرًا بتكريم أوائل الثانوية العامة.

حضر الطلاب الأوائل وعائلاتهم ورجال التربية والتعليم بشربين، وصرح إبراهيم طحينة، أمين الحزب بشربين، أن الحفل نجح بامتياز ونال استحسان أبناء شربين.



وأضاف طحينة أن الحزب لن يكتفي بالاحتفال ولكن سينظم رحلة للمتفوقين وأيضا سيتم التواصل معهم طوال فترة دراستهم الجامعية، مؤكدا أن الحزب يعد حزبا مجتمعيا خدميا هدفه التلاحم مع المواطن ومشاركته أفراحه وآماله وطموحاته.



واختتم تصريحه بشكر للمستشار السياحى كمال كبشه لدعمه للحفل وللجنة المنظمة برئاسة المهندس حمادة العراقى أمين المركز السيد أبوطه أمين البندر، وعبدالمنعم حماد الأمين المساعد، ومحمد الحلوانى أمين قطاع التعليم، ومحمد نور عضو هيئة المكتب، ويونا عبدالرازق أمينة المرأة بالمركز، وعبير أمينة المرأة بالبندر، وكل قيادات وكوادر وأعضاء الحزب.



وفي ختام الاحتفال وجه الدكتور صلاح حسب الله الشكر لأمانة حزب الحرية المصري بمحافظة الدقهلية على جهودها ونشاطها المكثف تجاه جميع القضايا التي تهم جماهير وأهالي الدقهلية.