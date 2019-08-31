الأهلي يكتسح السيلية بثلاثية نظيفة في الدوري القطري

اكتسح الأهلي ضيفه السيلية 3 صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثانية من دوري نجوم قطر لكرة القدم.



وسجل أهداف الاهلي آبيل هيرنانديز (هدفين) في الدقيقتين 40 و71 وعبد الله عد السلام الاحرق في الدقيقة 66.



وحصد الأهلي أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم وتوقف رصيد السيلية عند نقطة واحدة فقط في المركز العاشر.



وخسر الأهلي من العربي في الجولة الاولى بنتيجة 1 3، فيما تعادل السيلية مع الخور.11