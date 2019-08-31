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سياسي

مستقبل وطن يهنئ السيسي وشيخ الأزهر بالعام الهجري الجديد

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:24 م
المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد الشريف
محمد الشريف
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هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وجموع الشعب المصري بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد1441.

وقال رشاد في تصريحات له، إن ذكرى الهجرة النبوية الطيبة العطرة كانت مليئة بالكثير من الدروس والمواعظ والعبر، وكانت حدثا تجلى فيه كل أنواع الفكر والتخطيط الاستراتيجي من حيث اتخاذ القرار ووقت تنفيذه، وحسن التخطيط، والتعاون البناء، والرفقة الطيبة التي تعين الفرد على تحقيق هدفه.

وأشار رئيس مستقبل وطن، إلى أن أعظم الدروس المستفادة من الهجرة هي معادلة حسن التخطيط من حيث إن استغلال القدرات وتوظيف الطاقات يؤدي حتما لتحقيق أعلى معدلات النجاح، مشددا على ضرورة دراسة رحلة الهجرة النبوية جيدا وتعظيم الاستفادة من عبرها ودروسها.

وأوضح رشاد أن ذكرى هذا العام تمر علينا ونحن تحت إمرة قيادة سياسية أعادت البلاد لمكانتها الحقيقية وخاضت معركة حقيقية للدفاع عن الدين الإسلامي الحنيف من محاولات تشويهه، حيث تعرض الدين خلال الفترات الماضية لأكبر هجمة متطرفة من قبل جماعات متأسلمة لم يتعرض لها على مدار الـ1441 عاما الهجرية الماضية.

واختتم رشاد تصريحاته: "كل عام ومصرنا العظيمة ناهضة ومتقدمة، وأبية على السقوط، وقلب نابض لمنطقة الشرق الأوسط، ومهد للحضارات، ومنارة للعلم والعلماء، وحامية للأديان السماوية السمحة الوسطية والمعتدلة، وكل عام والمصريون يدا واحدة ضد عدوهم".

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