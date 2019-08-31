خبير: 50% نسبة العمالة الزائدة على احتياجات قطاع الأعمال

قال الخبير الاقتصادي الدكتورأشرف المراغي، المدير التنفيذي للجمعية المصرية للتنمية الصناعية، إن ملف العمالة الزائدة في شركات قطاع الأعمال يعد من الملفات الأبرز التي تسهم في حدوث خسائر.



وأضاف المراغي أن حجم العمالة ارتفع من عام 2011 إلى 2014 بنسبة 40%، دخلت هذه العمالة خلال فترة الفوضي التي وجدت عقب ثورة 25 يناير.



ولفت المراغي إلى أن نسبة العمالة الزائدة في شركات قطاع الأعمال تصل إلى 50%، ولابد من إيجاد حلول لهذه الأزمة عبر تفعيل منظومة لها.





