العراق تستعد لتصدير النفط إلى الأردن

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، بدء تحميلها الحوضيات لتصدير نفط خام كركوك إلى الأردن.



وقال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد: "تمت المباشرة هذا اليوم بعمليات تحميل الحوضيات من بيجي إلى الأردن ضمن الاتفاق العراقي الأردني لتصدير نفط خام كركوك إلى الأردن".



وأضاف أن "العراق سيُصدر عشرة آلاف برميل من النفط يوميًا من خام كركوك إلى الأردن".