خبير يكشف أسباب زيادة معدلات السياحة المصرية

قال عماد مرقص، عضو غرفة المنشآت السياحية، إن السياحة العالمية تجاوزت استثماراتها حاجز الـ3.4 مليار دولار في عام 2017، لافتًا إلى أن التوقعات أشارت إلى زيادة عدد السائحين بمعدل نمو سنوي نسبته 11 %، بحلول عام 2020.



وأضاف مرقص، خلال مداخلة له بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن أعداد العاملين بالسياحة في مصر تجاوزت الأربعة مليون شخص، موضحًا أن الاستقرار الأمنى ساهم في زيادة معدلات السياحة بشكل كبير.



وأشار عضو غرفة المنشآت السياحية، إلى أن السياحة بمدينة شرم الشيخ تشهد حالة من الركود النسبي بسبب اعتمادها على السائحين من دولتي روسيا وبريطانيا، موضحًا أن مشروع رحلة العائلة المقدسة سينشط السياحة الدينية في الفترة القادمة.



يذكر أن منظمة السياحة العالمية توقعت أن يصل عدد السياح حول العالم إلى رقم قياسي بحلول عام 2030، المنظمة قالت إن من المتوقع أن يبلغ عدد السياح مليار و800 مليون سائح.



وفي مصر تشير التوقعات لزيادة عدد السائحين القادمين إليها من منطقة الشرق الأوسط إلى مليونين و223 ألف زائر، بحلول 2022، وتمتلك مصر معالم سياحية وطبيعية متنوعة لجذب السياح والزائرين.

