درب أندية الخليج.. تعرف علي المدير الفني الجديد للدراويش

انهى مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، الاتفاق مع الصربي ميودراج جيسيتش لتولى القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل.



وولد مدرب الدراويش الجديد عام 1958 بمدينة أوسيسينيكا الصربية، ولكنه يحمل جنسية أخرى، وهي البوسنة والهرسك، وتولى مهمة تدريب 21 فريق خلال مسيرته التدريبية منهم 6 تجارب في أندية عربية بعد اعتزاله كرة القدم عام 1993، ويحمل رخصة التدريب الاحترافية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.



ويعد "جيسيتش" صاحب الـ 61 عامًا من المدربين المتميزين؛ لأنه معروف بصرامته وإجادته لقراءة الخصم، وسبق له تمثيل منتخب يوغسلافيا في الثمانينات، بجانب تحقيق عدد من الإنجازات مع بعض الأندية التي أشرف على تدريبها، كما سبق له خوض تجربة سابقة في الدوري السعودي مع نادي نجران موسم 2012، بالإضافة إلى النادي العربي الكويتي، والاتفاق السعودي وخورفكان الإماراتي.