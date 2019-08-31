بعد غد..عمومية غير عادية لمطاحن ومخابز شركة شمال القاهرة

تعقد شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة "MILS"، جمعية عامة غير عادية لتشكيل مجلس الإدارة بعد غدا يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر.



وكانت الشركة أعلنت إنه تم تأجيل دعوى الأهلي للاستثمارات بتعيين حارس قضائي، حيث أنه تم الحكم بتأجيل الدعوى لضم المفردات.



وكانت الشركة ذكرت في سبتمبر الماضي، أن المحكمة الاقتصادية حكمت بعدم الاختصاص في القضية وقررت تحويل الدعوى إلى محكمة شمال القاهرة.



وقامت شركة الأهلي للاستثمارات في يوليو الماضي برفع دعاوى قضائية ضد 5 شركات، بشأن طلبها وضع الشركة مطاحن مصر الوسطى تحت الحراسة القضائية، نظرًا لعدم تمكنه من التمثيل في مجلس إدارة الشركة كونه مستثمر رئيسي بالشركة.



يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 12.5 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 41.6 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة، حيث سجلت 548.4 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 574.96 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

