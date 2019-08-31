فوز بايرن ميونخ على ماينز 6-1 في الدوري الألماني

حقق فريق بايرن ميونخ، فوزًا كبيرًا على ضيفه ماينز بنتيجة «6-1» على ملعب أليانز أرينا اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا».

وجاءت أهداف بايرن ميونخ عن طريق بينيامين بافارد، ديفيد ألابا، إيفان بيريسيتش، كينجسلي كومان، روبرت ليفاندوفسكي وألفونسو ديفيز في الدقائق 36، 45، 54، 64، 78 و81 على التوالي، بينما أحرز جان بول بويتوس هدف ماينز الوحيد بعد مرور 6 دقائق على بداية المباراة.

وبهذه النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 7 نقاط ليقفز للمركز الثاني، بينما واصل ماينز تذيل جدول الترتيب بدون نقاط.

وفي مباراة أخرى، فاز شالكه على ضيفه هيرتا برلين بثلاثية نظيفة، وفاز كولن على مضيفه فرايبورج 2 - 1، وتعادل فولفسبورج مع بادربورن 1 - 1، وتعادل باير ليفركوزن مع هوفنهايم سلبيا.