إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم ببنى سويف

أصيب 5 أشخاص، اليوم السبت، فى حادث تصادم دراجتين بخارية على الطريق الزراعى بنى سويف المنيا أمام قرية القضابى التابعة لمركز الفشن جنوب بنى سويف.



وانتقلت سيارتا إسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم عمر جمال محمد 35 سنة تاجر مصابا باشتباه كسر بالساق الأيمن، محمد على بكرى 25 سنة مقيم قرية اقفهص مصابا بجرح قطعى بالساعد الأيسر، إسلام على بكرى 12 سنة مقيم قرية اقفهص مصابا باشتباه كسر بالساعد، علاء محمد بكرى 27 سنة مقيم بمدينة الفشن مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمنى، محمد ناصر فاروق 29 سنة مقيم مدينة الفشن مصابا بكسر مضاعف بالساق اليمنى.



تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزى، وذلك لتقديم الإسعافات الأولية وإجراء كافة الفحوصات الطبية.