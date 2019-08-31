أمير الكويت يستقبل السيسي في المطار (فيديو)

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قصر بيان بالكويت، برفقة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ وذلك في مستهل زيارته إلى الكويت التي تستغرق يومين.



وكان الرئيس السيسي وصل إلى الكويت، قبل قليل في زيارة رسمية يعقد خلالها مباحثات قمة مع أمير دولة الكويت، وكان في استقباله أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح.



واختتم الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيارة إلى مدينة يوكوهاما اليابانية التي بدأها الإثنين، متو جها إلى الكويت لإجراء مباحثات مع أمير الكويت صباح الأحمد وكبار المسئولين هناك.