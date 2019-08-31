عمومية للقاهرة للاستثمار والتنمية

يعقد مجلس إدارة شركة القاهرة للإستثمار والتنمية العقارية، الجمعية العامة العادية غدا الأحد الموافق 1 سبتمبر.



وكانت الشركة قد أوضحت أن الجمعية ستنظر في توزيع أو ترحيل الأرباح السنوية عن المركز المالي المنتهي في 31 مايو الماضي، والمقرر أن يصل لـ11 قرش للسهم.



وحققت الشركة خلال التسعة أشهر المنتهية في مايو الماضي، صافي ربح بلغ 231.56 مليون جنيه، مقابل 165.39 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من عامها المالي الماضي.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 642.39 مليون جنيه، مقابل 487.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عامها المالي الماضي.



يشار إلى أن العام المالي للشركة، يبدأ من سبتمبر وينتهي في أغسطس من كل عام.

