هل الهجرة خاصة بالنبي محمد فقط؟.. الجندي يجيب

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "إن الهجرة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط".



وأضاف خلال برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية DMC: "أنه ما من نبي إلا وكتب الله عليه الهجرة فكل الأنبياء هاجروا".



وتابع: "لو فكرت في آدم فقد هاجر من الجنة إلى عموم الأرض كذلك فعل الأنبياء يوسف وموسى وعيسى ونوح وسيدنا إبراهيم ولوط وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام"، مشيرا إلى أنه هناك صفة مشتركة بين الأنبياء وهي عدم التمركز في مكان دون سواه.



وأوضح معنى الآيات القرآنية في سورة يس "وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (13) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ"، لافتا إلى أن هذا معناه الحركة لا بد منها للدعوة، فلو بقيت الدعوة في مكة لم ينشر الإسلام في العالم، مؤكدا أن الحركة هي قرينة الأنبياء.

