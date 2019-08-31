يلا شوت لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر HD الان Watch مباراة liverpool vs burnley كورة اون لاين

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر لايف |بث مباشر | يزور ليفربول بيرنلي توداي ، 31 أغسطس ، لتاريخ 4 من الدوري الممتاز على ملعب تيرف مور عبر يلا شوت لايف من الساعة 11:30 صباحًا في بيرو.





ليفربول في لحظة لا تقبل المنافسة ، لأنه بعد فوزه في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ، بدأ الدوري الإنجليزي الممتاز بأفضل طريقة. ثلاث مباريات ، ثلاثة انتصارات ، وسجل تسعة أهداف. سيسعى Klopp إلى الحفاظ على اللحظة الرائعة عندما يزور Burnley المقاتل دائمًا.





يلا شوت لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر





على الجانب الآخر ، سيحاول صندوق Turf Moor مفاجأة ليفربول. سوف يصل بيرنلي إلى المباراة بعد فوز مبارز ، وتعادل آخر وخسر آخر. أبقى آمال شون ديشي آمالهم على هداف آشلي بارنز ، الذي سيحاول هزيمة حارس المرمى الإسباني أدريان.





ليفربول مقابل بيرنلي لايف: جداول في جميع أنحاء العالم لمشاهدة الدوري الممتاز

بوليفيا - 12:30 مساءً





باراجواي - 12:30 مساءً





تشيلي - 12:30 مساءً





فنزويلا - 12:30 مساءً





الأرجنتين - 1:30 مساءً





أوروغواي - 1:30 مساءً





البرازيل - 1:30 مساءً





إسبانيا - 6:30 مساءً





ليفربول مقابل بيرنلي لايف: الاصطفافات المحتملة للدوري الممتاز

إذا كنت تريد معرفة من سيكون اللاعبون المحتملون الذين يلعبون ضد ليفربول. بيرنلي لدوري الدرجة الأولى لايف ، يمكنك مقابلته هنا:





ليفربول: أدريان ؛ ألكسندر أرنولد ، جوميز ، فان ديك ، روبرتسون ، فابينهو ، هندرسون ، ويجنالدوم ، صلاح ، ماني ، فيرمينو.





بيرنلي: نيك بوب. ماثيو لوتون ، جيمس تاركوفسكي ، بن مي ، إريك بيترز ؛ جوهان جودموندسون ، جاك كورك ، آشلي ويستوود ، دوايت ماكنيل ؛ كريس وود ، اشلي بارنز.





ليفربول مقابل بيرنلي لايف: قنوات مباراة الدوري الممتاز:

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