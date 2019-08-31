القبض على أحد منفذي حادث الطعن في ليون الفرنسية
السبت 31/أغسطس/2019 - 06:03 م
وكالاتطباعة
اعلنت وسائل إعلام فرنسية،اليوم السبت، القبض على أحد منفذي حادث الطعن في ليون، فيما تمكن الآخر من الفرار.
وفي وقت سابق لقي شخص مصرعه، وأصيب 6 آخرون، جراء عملية طعن في مدينة ليون جنوب شرق فرنسا.
ذكرت ذلك قناة (العربية الحدث) الإخبارية، مشيرة إلى أن دوافع الهجوم "مجهولة".
وفي وقت سابق لقي شخص مصرعه، وأصيب 6 آخرون، جراء عملية طعن في مدينة ليون جنوب شرق فرنسا.
ذكرت ذلك قناة (العربية الحدث) الإخبارية، مشيرة إلى أن دوافع الهجوم "مجهولة".