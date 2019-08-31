حملة تفتيشية على مكامير الفحم ببرقاش.. وإزالة 15 مكمورة تقليدية

نفذت وزارة البيئة حملة تفتيشية مكبرة، على مكامير الفحم غير المطورة، الكائنة بمنطقة برقاش في محافظة الجيزة، وذلك في إطار توجيهات، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، باتخاذ الإجراءات الاحترازية الاستباقية؛ للسيطرة الكاملة على مصادر تلوث الهواء، ومجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة.



وأصدرت الجهات المعنية قرارًا، بإزالة 15 مكمورة فحم نباتي تقليدية، وجار اتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرارات الإزالة، من خلال الجهات المعنية.



واستهدفت الحملة، التي قامت بها الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، مكامير الفحم المخالفة للاشتراطات البيئية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومركز شرطة منشأة القناطر، ومجلس مدينة منشأة القناطر، حيث تعمل المكامير، وفقًا للطرق التقليدية، وتصدر عنها انبعاثات تتعدى الحدود المسموح بها لقانون البيئة، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة والجادة، نحو تنفيذ خطة الإصحاح البيئى، بالاتجاه نحو العمل بنماذج المكامير المطورة، التي تمت الموافقة عليها واعتمادها.