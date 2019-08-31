القصة الكاملة لأول مصرية تجمد بويضاتها: "أنتظر الزوج المناسب"

موجة من الغضب اجتاحت موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بسبب إعلان إحدى الفتيات المصريات وتدعى "ريم مهنا"، تجميد بويضاتها، دون الرجوع فيه مهما حدث، وأبلغت طبيبها المسئول برغبتها في إجراء هذه العملية.



اندهش طبيب ريم مهنا الذي أبلغته برغبتها في إجراء العملية، قائلًا: "أنا عمري ما سمعت إن في واحدة في مصر طلبت هذا الطلب"، موضحًا أن تجميد البويضات هذا يعني الحقن لتنشيط إفراز البويضات خلال ساعة من الزمن عن طريق 3 فتحات بالبطن بحجم صغير جدًا لا يوجد لها أى أثر بعد العملية، ويتم من خلالها سحب البويضات، ووضعها فى ثلاجة لتتم عملية التجميد".



وبسبب رغبة ريم مهنا في تأجيل زواجها حتى بعد سن الـ30 عامًا من عمرها، والالتفات لتحقيق طموحها، وأهدافها، قررت تجميد البويضات، بالإضافة إلى عدم عثورها على الشخص المناسب فوجدت أن تجميد البويضات هو الأفضل في هذه المرحلة لعدم الاستعجال في الزواج.