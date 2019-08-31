تحديد موعد لمحاكمته.. 6 معلومات عن العقل المدبر لتفجيرات 11 سبتمبر
السبت 31/أغسطس/2019 - 04:45 م
إيمان ماهرطباعة
كشفت صحف بريطانية، عن تحديد موعد محاكمة خالد شيخ محمد، الإرهابى المتهم بتدبير هجمات 11 سبتمبر 2001 التى أسفرت عن مقتل نحو 3 آلاف شخص فى الولايات المتحدة.
وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عنه.
- خالد شيخ محمد هو كويتي من أصل باكستاني.
- كانت السلطات الأمريكية تعتقد أنه ثالث أبرز قادة تنظيم القاعدة.
- تم اعتقاله في مارس 2003، واحتجازه في مكان مجهول حتى تم تحويله إلى سجن جوانتنامو.
- سيحاكم خالد شيخ محمد مع أربعة آخرين متهمين في التفجير.
- في 15 مارس 2007 اعترف خالد شيخ محمد بالتخطيط لـ 29 عملية جهادية، بما في ذلك شن هجمات على مبنى ساعة بيج بن ومطار هيثرو في لندن.
- أبرز عملياته الإرهابية محاولة تفجير طائرة ركاب فوق المحيط الأطلسي.
وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عنه.
- خالد شيخ محمد هو كويتي من أصل باكستاني.
- كانت السلطات الأمريكية تعتقد أنه ثالث أبرز قادة تنظيم القاعدة.
- تم اعتقاله في مارس 2003، واحتجازه في مكان مجهول حتى تم تحويله إلى سجن جوانتنامو.
- سيحاكم خالد شيخ محمد مع أربعة آخرين متهمين في التفجير.
- في 15 مارس 2007 اعترف خالد شيخ محمد بالتخطيط لـ 29 عملية جهادية، بما في ذلك شن هجمات على مبنى ساعة بيج بن ومطار هيثرو في لندن.
- أبرز عملياته الإرهابية محاولة تفجير طائرة ركاب فوق المحيط الأطلسي.