تحديد موعد لمحاكمته.. 6 معلومات عن العقل المدبر لتفجيرات 11 سبتمبر

كشفت صحف بريطانية، عن تحديد موعد محاكمة خالد شيخ محمد، الإرهابى المتهم بتدبير هجمات 11 سبتمبر 2001 التى أسفرت عن مقتل نحو 3 آلاف شخص فى الولايات المتحدة.



وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عنه.

- خالد شيخ محمد هو كويتي من أصل باكستاني.

- كانت السلطات الأمريكية تعتقد أنه ثالث أبرز قادة تنظيم القاعدة.

- تم اعتقاله في مارس 2003، واحتجازه في مكان مجهول حتى تم تحويله إلى سجن جوانتنامو.

- سيحاكم خالد شيخ محمد مع أربعة آخرين متهمين في التفجير.

- في 15 مارس 2007 اعترف خالد شيخ محمد بالتخطيط لـ 29 عملية جهادية، بما في ذلك شن هجمات على مبنى ساعة بيج بن ومطار هيثرو في لندن.

- أبرز عملياته الإرهابية محاولة تفجير طائرة ركاب فوق المحيط الأطلسي.





