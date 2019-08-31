مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث ماشر

يستضيف ملعب "تيرف" مور مساء اليوم السبت مواجهة قوية تجمع بين فريق ليفربول مع فريق بيرنلى صاحب الارض والجمهور فى لقاء ينطلق الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر وهو يوافق السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية.

يدخل فريق ليفربول الذى يضم بين صفوفه نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح اللقاء ويسعى الى حصد الثلاثة نقاط لزيادة رصيده والانفراد بصدارة حدول البريميرليج التى يتواجد فيها ولديه عدد 9 نقاط حتى الان.

يدخل فريق بيرنلى المباراة ويسعى للاستفادة من اللعب بين جماهيره وعلى ملعبه لتحقيق نتيجة ايجابية امام الليفر حيث يتواجد فى الترتيب السادس من البطولة ولديه رصيد 4 نقاط حتى الان .

دوري المحترفين الانجليزى – الجولة الرابعة

مباراة ليفربول مع بيرنلي

توقيت 6:30 فى القاهرة

توقيت 7:30 فى السعودية

قناة بي ان سبورت الرياضية

تترقب جماهير كرة القدم العالمية ومتابعى البريميرليج موعد مباراة ليفربول وبيرنلي الذى يقام فى منافسات الاسبوع الرابع من الدوري الانجليزي للمحترفين اليوم السبت 31 من اغسطس حيث تجرى احداث اللقاء على ارض ستاد تيرف مور.