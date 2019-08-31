من هو رينيه فايلر مدرب الأهلى الجديد؟

أعلنت لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، عن التعاقد مع السويسري رينيه فايلر ويعاونه ثلاثة مساعدين، وينضم إليهم محلل أداء فى وقت لاحق، لتولى مسئولية الفريق الأول بالنادي خلال الفترة المقبلة، وترصد«الدستور» أبرز المعلومات عن المدير الفنى.



- سويسري، من مواليد سبتمبر عام 1973.

- تولى في مسيرته تدريب 8 فرق، بين الفرق الأولى والشباب.

- درب عدة أندية، أبرزها نورنبيرج الألمانى فى 2014، أندرلخت البلجيكى فى 2016، ولوزيرن السويسرى العام الماضى.

- التجربة الأنجح في مسيرته، كانت في الدوري البلجيكي، بعدما قاد أندرلخت للفوز بالدوري وكأس السوبر خلال الفترة من يوليو 2016 إلى سبتبمر 2017، قادهم في 66 مباراة فاز في 36 وخسر 14 وتعادل في 16.

- حصل رينيه على جائزة أفضل مدرب في بلجيكا 2017، وأنهى الدور الأول في المركز الرابع، متساويًا مع زيورخ، ورحل بعد خلافات مع الإدارة.







