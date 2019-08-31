"فنجان قهوة" يعيد سميحة أيوب وعبدالرحمن أبوزهرة للمسرح

تعود الفنانة سميحة أيوب، سيدة المسرح العربي، إلى خشبة المسرح من جديد بعرض يحمل اسم مؤقت "فنجان قهوة"، لكاتب عراقي، ويتولي مهمة إخراجه خالد جلال ويشارك في بطولته الفنان الكبير عبدالرحمن أبوزهرة.



وعلمت "الدستور" أن العرض من المقرر تقديمه على خشبة المسرح القومي بعد عرض "هولاكو" المقرر تقديمه الفترة المقبلة، بعد عرض "المتفائل" الذي يعرض حاليًا علي المسرح القومي.



ويشار إلى أن عرض "فنجان قهوة" يعيد الثنائي سمحية أيوب وعبدالرحمن أبوزهرة للمسرح بعد غياب 10 سنوات، حيث كان آخر عرض قدمه الثنائي معًا "يا إحنا يا هي"، من إخراج محسن حلمي عام 2009 وحقق نجاحًا كبيرًا.

