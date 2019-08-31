الأربعاء.. مكتبة الإسكندرية تحيى الذكرى الـ500 لـ«دافنشى»

تحيي مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع السفارة الإيطالية والمعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة والمتحف الوطني للعلوم والتكنولوجيا بإيطاليا، الذكرى الـ500 لرحيل ليوناردو دافنشي، بمركز المؤتمرات بالمكتبة، في العاشرة والنصف صباح الأربعاء المقبل.



يُصاحب الندوة معرض حول أعمال دافنشي في العلوم، يضم صورًا من نماذج مجموعة المتحف الوطني للعلوم والتكنولوجيا بإيطاليا، ويأتي ذلك تزامنًا مع الاحتفالات العالمية بهذه الشخصية التاريخية العظيمة التي أسهمت بالكثير في العديد من مجالات العلوم والفنون.



