غدًا.. أول اجتماعات مبادرة «الوفد مع المرأة»

تنطلق أول اجتماعات مبادرة «الوفد مع المرأة» غدًا الأحد في الثانية عشرة ظهرًا، بمقر حزب الوفد الرئيسي في بولس حنا بالدقي، استكمالًا للحملة الرئيسية «الوفد مع الناس» تنفيذًا لرؤية الدكتورة أميرة أبو شقة المنسق العام للمبادرة، في مجال دعم المرأة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وبالتماشي مع سياسة الدولة المصرية في عهدها الجديد.



يشهد الاجتماع عضوات اللجنة النوعية للمرأة في حزب الوفد، واتحاد المرأة الوفدية، وأعضاء لجنة المرأة في المحافظات، على أن يقتصر الحديث على اللجنة العامة للمرأة في محافظة الغربية.



وتستقبل لجنة المرأة في حزب الوفد بالغربية أولى زيارات المبادرة، والمتوقع أن تحقق نجاحًا غير مسبوق، على أن تنطلق في باقي المحافظات المحدد لها كمرحلة أولى، وهي: «الشرقية والدقهلية والمنوفية وبني سويف والقليوبية ودمياط»، تباعًا.



وقال المستشار عادل بكار، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الغربية، إن لجنة المرأة بالمحافظة تستعرض خطة العمل المستقبلية، وما قامت به من أنشطة وفعاليات خلال العام الماضي، ضمن أنشطة اللجان على مستوى الجمهورية.



وأكد «بكار» أن مبادرة الوفد مع المرأة، هي مبادرة فعالة جاءت في الوقت المناسب بالتزامن مع المبادرات التي أطلقها المستشار بهاءالدين أبوشقة، رئيس الحزب، لافتًا إلى حرص عضوات لجنة المرأة في الغربية على الحضور، والإدلاء بآرائهن وعرض أفكارهن وأنشطتهن التي تتماشي مع اهتمامات الحزب.



من جانبه، قال النائب الوفدي الدكتور محمد خليفة، سكرتير عام لجنة الوفد في الغربية، إن الاجتماع سيتناول التشاور على مراحل العمل خلال الفترة المقبلة، وعرض خطة الأنشطة، وما تم تنفيذه في الفترة السابقة، فيما يخص المرأة بالمحافظة، وخاصة المرأة المعيلة أو الأرملة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، حيث تم توزيع 250 شهادة أمان في احتفالية كبرى نظمها الحزب بالمحلة الكبرى.



وأوضح «خليفة»، أن انطلاق مبادرة الوفد مع المرأة، برعاية الدكتورة أميرة أبوشقة، منسق عام المبادرة، أسهم في إعادة مكانة المرأة الوفدية على وجه الخصوص، والمرأة المصرية بوجه عام، وإحياء دورها في الشارع، من خلال الأنشطة والمبادرات، لافتًا إلى أن اجتماع الغد، سيتم فيه التشاور حول آلية العمل خلال المرحلة المقبلة.



وأكد سكرتير عام لجنة الوفد في الغربية، أن لجنة المرأة بحزب الوفد في الغربية، تمكنت من التنسيق مع وزارة الصحة لشن حملات دورية، للكشف المبكر عن سرطان الثدي، ونجحت في الكشف على 1100 امرأة فوق الـ 40 عاما، وتم اكتشاف بعض الحالات، ليستمر لعمل بالتنسيق مع مستشفى سرطان الثدي «بهية» لتوفير العلاج اللازم لهذه الحالات.



وشدد على أن أمانة حزب الوفد في الغربية، تحرص على تنفيذ توجيهات المستشار بهاءالدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، للمساهمة مع الدولة في الارتقاء بالمستوى المعيشي والصحي للمواطن، كي يكون هناك دور حقيقي للحزب في عملية التنمية بالدولة.