بالأسماء.. القائمة النهائية لمرشحي رئاسة تونس

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، السبت، أسماء المرشحين الـ26 للرئاسة التونسية، بعد رحيل الرئيس السابق الباجي قايد السبسي، حيث من المقرر انطلاق الانتخابات الرئاسية التونسية في 15 سبتمبر المقبل.



واعتلى رأس القائمة عبدالكريم الزبيدي، وزير الدفاع السابق، ويوسف الشاهد، رئيس الحكومة السابق، والرئيس الأسبق منصف المرزوقي، بالإضافة إلى كل من: منجي الرحوي، محمد عبو، عبير موسي، نبيل القروي، لطفي المرايحي، مهدي جمعة، حمادي الجبالي، حمة الهمامي، محسن مرزوق، محمد الصغير النوري، الهاشمي الحامدي، عبد الفتاح مورو، عمر منصور، قيس سعيد، الياس الفخفاخ، سليم الرياحي، سلمى اللومي، سعيد العايدي، صافي سعيد، ناجي جلول، حاتم بولبيار، عبيد البريكي، وسيف مخلوف.