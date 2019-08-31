الزمالك خامس العالم في كرة اليد بفوزه على الدحيل القطري 33-26

احتل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك المركز الخامس في بطولة العالم للأندية بعد فوزه الكبير، اليوم، على نظيره الدحيل القطري بنتيجة 33/26 في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات تحديد المراكز بمونديال العالم للأندية بمدينة الدمام السعودية.



وتأخر الزمالك في البداية 5/1 لكن سرعان ما انتفض وأدرك التعادل وسط تألق محمود خليل “فلفل” حارس الفريق.



حسم الزمالك التقدم بفضل تألق نجومه رغم محاولات الفريق القطري لتقليل الفارق في الدقائق الأخيرة بالشوط الذي حسمه الزمالك بالتقدم 1512.



وفي الشوط الثاني حاول الزمالك زيادة الفارق خاصة وأن معيار الأهداف قد يحسم أحد المراكز الشرفية بالبطولة وتقدم الزمالك 26/21.



واستمر تألق الدرع ووسام نوار والأحمر ونجوم الفريق ليزيد الفارق لصالح الزمالك 32/25.

ومع الثواني الأخيرة من عمر المباراة حسم الزمالك الفوز بنتيجة 33/26.



واحتل فريق تاوباتي البرازيلي المركز السادس فيما حل مضر السعودي سابعا والدحيل ثامنا ونيويورك سيتي تاسعا وجامعة سيدني عاشرا.