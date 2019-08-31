"سمارت بى".. تطبيق لطلب التاكسى الأبيض.. ومواطنون:"مالوش لازمة"

دشنت جمعية سائقي ومالكي التاكسى الأبيض، تطبيقًا جديدًا على الهواتف المحمولة باسم "سمارت بى"، يتم من خلاله طلب التاكسي، ومن المقرر بدء تشغيله يوم 6 أكتوبر المقبل.



وقال محمد عادل، أحد سائقي التاكسي الأبيض: "كان لا بد من أن يواكب السائق التطور التكنولوجي، ولا يكتفى بالتواجد في الشوارع حتى يستوقفه أحد الركاب، مما يجعلنا نتطرق إلى فكرة التطبيق، ومن خلاله يتم طلب التاكسي للمكان والركاب".



وأضاف عماد حسن، سائق، أنه تم عمل تطبيق لسائقي التاكسي الأبيض قديمًا قبل ظهور شركات التوصيل الخاصة، إلا أنه لم يستمر، مشيرًا إلى أنه كان ينبغى لأصحاب التاكسي مقاومة اختفائه من على قائمة طلبات الركاب، مما جعلهم يقومون بعمل تطبيق "سمارت بي".



على جانب آخر، عارض أيمن بيومي، الفكرة لأنها تشبه تطبيقات الشركات الخاصة، مؤكدًا أن أصحاب التاكسي، أجرة التوصيل لديهم أعلى، علاوة على أن البعض منهم يرفض التوصيل لبعض الأماكن.



أوضح طارق أحمد، أحد ركاب التاكسي، أنه موجود في كافة الأماكن والشوارع، فلا حاجة لوجود تطبيق يتم من خلاله طلبه، لافتًا إلى أنها مجرد محاولة لسائقي التاكسي، بعد عزوف المواطنين عن روكبه والتوجه لتطبيقات الشركات الخاصة.

