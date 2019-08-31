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عالم

الرئيس الموريتاني يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك

السبت 31/أغسطس/2019 - 03:51 م
جريدة الدستور
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ذكرت صحيفة "الطوارئ" الموريتانية، اليوم السبت، أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني سيشارك في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.

و أوضحت الصحيفة أن هذه تعد أول رحلة للرئيس الموريتاني إلى الخارج منذ توليه منصبه في الأول من أغسطس الجاري، فيما من المقرر أن يلقي غزواني كلمة خلال أعمال الجمعية العامة، وسيجري العديد من اللقاءات مع المسؤولين الأمميين والدوليين المشاركين في هذا الحدث الدبلوماسي العالمي.

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