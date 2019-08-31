أجندة سفراء مصر لدى الدول الكبرى.. أبرزها "الإرهاب والسلام"

صدرت الحركة الدبلوماسية للسفراء ورؤساء البعثات المصرية في الخارج، بعد التوقيع عليها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تضمنت عدة تغييرات في البعثات الدبلوماسية في عدد من الدول الكبرى، فيما تم التمديد للسفير المصري لدي واشنطن ياسر رضا لمدة عام، ونفس المدة للسفير إيهاب بدوى، سفير مصر لدى باريس، فقد تولى البعثات الدبلوماسية سفراء جدد في دول أخرى، مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان والصين.



وفيما يلي نستعرض أهم الملفات على جدول أعمال السفراء في الدول الكبرى.



- أمريكا



تضمنت الحركة الدبلوماسية الأخيرة تمديد فترة عمل السفير المصري في واشنطن ياسر رضا للمرة الثانية، نظرًا للمصلحة العامة، وذلك وفق ما نص عليه قانون السلك الدبلوماسي.



وخلال الفترة القادمة، من المتوقع أن يستأنف السفير ياسر رضا مهام توطيد العلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن، في إطار ما تشهده من تطورات ملحوظة خلال الفترة الراهنة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، كما يتركز العمل خلال الفترة القادمة على السلام فى منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، تزامنًا مع قرب إعلان الخطة الأمريكية المنتظرة.



وفي إطار المساعي التي أبداها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نحو دعم مصر في مواجهة الإرهاب، وما يناقشه الكونجرس الأمريكي من إدراج لجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، فإن تلك القضايا تقع بالطبع في دائرة الاهتمام المصري.



يأتي ذلك بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع دوائر صنع القرار، مثل الكونجرس والبنتاجون وتكثيف التعاون العسكري، والتواصل مع مراكز الفكر المؤثرة في القرار الأمريكي، وتوضيح الصورة المصرية لدى الداخل الأمريكي.



- فرنسا



تضمنت الحركة أيضًا التمديد لعام آخر للسفير المصري في فرنسا إيهاب بدوي، الذي كان قد شغل منصب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قبيل عمله بباريس، وهي تلك الفترة التي شهدت تطورًا ملحوظًا في العلاقات المصرية - الفرنسية، خاصة على المستوى الاقتصادي، حيث تحتل فرنسا المركز الـ14 بين الدول المستثمرة في مصر.



وتتركز مهام السفير إيهاب بدوي في دعم علاقات البلدين على المستوى العسكري، في ظل التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب، فضلًا عن بحث الأزمة الليبية التي توليها البلدان اهتمامًا بالغًا.



- ألمانيا

تضمنت الحركة الدبلوماسية الأخيرة ترشيح السفير خالد جلال، سفيرًا لمصر لدى ألمانيا، خلفًا للسفير الحالي بدر عبدالعاطي، وباعتبارها أحد أهم ركائز الاتحاد الأوروبى، وتقوم العلاقات بين البلدين على المصالح المشتركة القائمة على الندية واستقلال القرار.



ويستأنف السفير الجديد مهامه في دعم وتعزيز القواسم المشتركة بين البلدين فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والتعاون الاقتصادي والعسكري.



- الصين



وتضمنت الحركة أيضًا ترشيح السفير محمد البدري سفيرًا لمصر لدى الصين، خلفًا للسفير الحالي أسامة المجدوب.



وتتصدر الصين قائمة الاستثمارات الآسيوية في مصر، وهو ما يقع على قائمة الدبلوماسية المصرية هناك، ومن المنتظر أن يتركز اهتمام السفير المصري الجديد على مبادرة "الحزام والطريق" التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا برؤية مصر 2030، حيث تخدم هذه المبادرة في المشروعات التي تقام في مصر، مثل خطوط الكهرباء ومشروع القطار الكهربائي في مدينة العاشر من رمضان وإقامة منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك منطقة "تيدا" للتعاون الاقتصادي والتجاري في العين السخنة التي تعد منصة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي.