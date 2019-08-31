المترو: تلبية كل احتياجات الركاب لتقديم أفضل خدمة

أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق أن تفعيل منظومة الشكاوى داخل محطات الخط الثاني لمترو الأنفاق لاقي ترحيبا كبيرا من قبل الركاب، وذلك لأنهم شعروا بإمكانية إيصال مشكلاتهم داخل المرفق والتعامل معها بصورة فورية.



وأوضحت شركة المترو أن هناك تطورا في مستوى الخدمة المقدمة من قبل شركة مترو الأنفاق للركاب، وذلك حرصًا من الشركة على الحفاظ على ركابها من خلال تلبية كافة احتياجتهم بصورة فورية، والتعامل مع الشكاوى المقدمة منهم.



وأشارت إلى أنها تواصل جهودها للوصول إلى أفضل مستوى ممكن من الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، إلى جانب مواكبة التغير التكنولوجي في الخدمات المقدمة للركاب.