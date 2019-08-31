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عالم

نواكشوط تحتضن مؤتمرًا دوليًا حول لغة الضاد الأربعاء المقبل

السبت 31/أغسطس/2019 - 03:49 م
جريدة الدستور
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ينظم مجلس اللسان العربي بموريتانيا، يوم الأربعاء المقبل، بقصر المؤتمرات بنواكشوط، مؤتمرا دوليا عن اللغة العربية، يستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأكد اللسان العربي- في بيان اليوم السبت- أن المؤتمر، الذي ينظم برعاية الرئيس الموريتاني محمد الغزواني، ويدخل في نطاق برنامج للتعاون بين المجلس ومجمع اللغة العربية بالشارقة، ويحظى برعاية من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة- يشارك في أعماله معظم قادة مجامع اللغة العربية، وعشرات من الباحثين المختصين في اللغة والثقافة العربيتين.

كما يشارك في لقاء نواكشوط مجمع اللغة العربية في القاهرة، فضلا عن قادة وممثلين لمنظمات عربية وإسلامية وإفريقية تعنى بخدمة اللغة العربية من أبناء البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء، بالإضافة إلى ممثلين عن السنغال ومالي والنيجر وغينيا وساحل العاج ونيجيريا وجامبيا والكاميرون وتشاد والصومال وأوغندا وغانا ورواندا، إلى جانب كبار اللغويين العرب.

وستناقش في المؤتمر عشرات الأوراق البحثية موزعة، من بينها حاضر اللغة العربية في إفريقيا، والتعليم العربي في البلدان الإفريقية، والأدب العربي في إفريقيا، والعلاقات التقابلية بين اللغة العربية واللغات الإفريقية.

ويهدف المؤتمر إلى إبراز مكانة اللغة العربية بوصفها كبرى اللغات الإفريقية والمستودع الأهم والأعظم لتراث القارة المكتوب، ولما لها من أثر بالغ في تاريخ القارة وفي تكوين ثقافاتها والتواشج مع لغاتها التي كتبت عشرات منها بالحرف العربي منذ قرون طوال، كما يهدف إلى إبراز جوانب مضيئة من عطاء الأفارقة في خدمة اللغة العربية.. وسينظم على هامش المؤتمر المعرض الأول للخط العربي الإفريقي، ويضم ما يناهز 100 لوحة خطية.

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