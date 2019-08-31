"الإحصاء" يرصد تحسن أداء البورصة خلال يوليو الماضي

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحسن أداء البورصة بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي خلال 2019، حيث ارتفعت قيمة الأوراق المتداولة المقيدة بالبورصة إلى 11.3 مليار جنيه خلال يوليو 2019، مقابل 10.1 مليار جنيه خلال يونيو من نفس العام.



وأشار تقرير الإحصاء إلى أن الأوراق المقيدة بالبورصة أخذت منحنى الهبوط بداية من فبراير الماضي، حينما تراجعت من 22.9 مليار جنيه، ثم إلى 17.5 مليار جنيه في مارس الماضي، و11.4 مليار جنيه في أبريل، وصولًا لـ9.8 مليار جنيه في مايو من نفس العام.



وتابع: بحلول يونيو الماضي، عاودت المعدلات الارتفاع إلى 10.1 مليار جنيه، ثم إلى 11.3 مليار جنيه.