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الصحة

الطب الصيني يقدم بديل حشو الأسنان

السبت 31/أغسطس/2019 - 03:48 م
جريدة الدستور
وكالات
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مشكلات حشوات الأسنان عديدة ومرهقة نفسيًا وماديًا، لكنها على ما يبدو في طريقها إلى أن تصبح شيئًا من الماضي، بعد أن نجح علماء في اكتشاف طريقة لإعادة نمو "مينا" الأسنان.

ورغم كون المينا من أصعب الأنسجة في الجسم، فإنه يمكن أن تصبح عرضة للتدهور، خاصة بواسطة الأحماض من الطعام والشراب، وهو لا يستطيع إصلاح نفسه، مما يجعل الأسنان عرضة للتسوس وفي حاجة إلى الحشوات.

ومؤخرًا، اكتشف العلماء في الصين طريقة يمكن من خلالها تكاثر بنية مينا الأسنان المعقدة، وهم يأملون في إعادة نمو المينا دون استخدام الحشوات، كما يأملون في بدء التجارب على الأشخاص في غضون عام إلى عامين.

وقال العلماء إنهم فككوا في نهاية المطاف مشكلة إصلاح مينا الأسنان، وهي مادة عالية المعدن تعمل كحاجز لحماية الأسنان، وتمكنوا مؤخرًا من إنتاج مجموعات من فوسفات الكالسيوم، الشبيه بالمينا، للقضاء على المشكلة القديمة أو الأزلية.

ووجد العلماء في الصين أن خلط أيونات الكالسيوم والفوسفات، وهما المعدنان الموجودان في المينا، مع "تراي ميثيل أمين" الكيميائي في محلول كحولي يؤدي إلى نمو المينا بنفس بنية الأسنان.

وقال فريق البحث إن المواد رخيصة ويمكن تحضيرها على نطاق واسع.

وقال المؤلف المشارك للبحوث من جامعة "تشجيانج" في الصين، الدكتور زاومينج ليو: "بعد نقاش مكثف مع أطباء الأسنان، نعتقد أن هذه الطريقة الجديدة يمكن استخدامها على نطاق واسع في المستقبل القريب".

وأضاف ليو: "إن المينا التي تم تجديدها حديثًا لها نفس الهيكل والخواص الميكانيكية المماثلة للمينا الأصلية"، وتم إصلاح المينا وأصبحت لهت قوة مماثلة ومقاومة للاهتراء للمينا الطبيعية غير التالفة.

ووفقًا للبحث الذي نشر في مجلة "ساينس أدفانسيز"، فعندما تم تطبيق الخليط على أسنان الإنسان، قام بإصلاح طبقة المينا بسمك بلغ حوالي 2.7 ميكرومتر، كما حققت نفس بنية المينا الطبيعية خلال 48 ساعة.

وقد أشاد خبير إصلاح الأسنان في كلية كينغز كوليدج في لندن، شريف الشرقاوي، الذي لم يشارك في الدراسة، بالبحث، وقال إنه وجد المنهج مثيرا للغاية، مضيفا أن "الطريقة بسيطة، لكن يجب التحقق من صحتها سريريا".

وقال الشرقاوي إن الأمر قد يستغرق سنوات عدة، قبل استخدام هذه الطريقة في ممارسات طب الأسنان، مشيرا إلى أن الطبقات ستحتاج إلى زيادة سمكها بين 0.5 إلى 2 مم لمعالجة التجاويف.

بينما يتفق ليو وزملاؤه على أن سماكة الطبقة قيد الدراسة والبحث، إلا أنهم يعملون على طرق لتحسين ذلك.

يشار إلى أن مشكلة تسوس الأسنان شائعة للغاية، إذ وفقا لأرقام عام 2016، يعيش حوالي 2.4 مليار شخص في جميع أنحاء العالم وهم يعانون من تسوس الأسنان الدائم، بينما يعاني 486 مليون طفل من تسوس الأسنان.

في الوقت الحاضر، يتم استخدام مواد مثل الراتينج والسبائك المعدنية والملغم والسيراميك لإصلاح مينا الأسنان التالفة ولكنها ليست مثالية.

وقال ليو: "لا تزال المواد المستندة إلى الراتينج غير قابلة للالتصاق جيدا بالمينا"، موضحًا أن هذه المواد سوف تفقد بعد حوالي 5 سنوات.

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