مفوضية اللاجئين: هناك حاجة لمساعدة النازحين في إفريقيا

أكد فيليبو جراندي، المفوض السامي لشئون اللاجئين، أن التحديات التي تواجه القارة الإفريقية متنوعة، وهناك حاجة إلى شراكات وأدوات مبكرة لمواجهة أصعب مشاكلها، والمتعلقة باللاجئين والنازحين قسرا في القارة.



وقال المفوض السامي- في كلمة له خلال الاجتماع رفيع المستوى حول مساعدة النازحين قسرا في إفريقيا، والذي نظمته الوكالة اليابانية للمعونة ومفوضية الاتحاد الإفريقي ومفوضية شئون اللاجئين في (يوكوهاما) اليابانية: "إن الدعم المالي لا يزال مهما وحيويا لمساعدة حوالي 25 مليون شخص من النازحين قسرا في إفريقيا، أي حوالي ثلث الإجمالي العالمي البالغ 70.8 مليون شخص"، مشيرا إلى أن فرار أولئك أصبح أكثر تعقيدا بسبب الفقر وقضايا المناخ وانعدام الأمن الغذائي وسوء الإدارة.



وأوضح أن أعداد اللاجئين في إفريقيا قد زادت بثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي، كما ارتفع عدد النازحين داخليا في العام الماضي، بما بات يتطلب نهجا استراتيجيا وتركيزا على الحلول، مضيفا أنه يجب على العالم ألا يعتبر الضيافة الإفريقية التقليدية لهؤلاء النازحين واللاجئين أمرا مسلما به.