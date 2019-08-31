كونتى: مباراة كاليارى صعبة للغاية

يتوقع أنطونيو كونتي، مدرب أنتر ميلان، مواجهة صعبة حين يحل فريقه ضيفًا على كالياري، الأحد، بالجولة الثانية من الدوري الإيطالي.



وقال إن كالياري، فريق جيد جدًا وسيكونون بالتأكيد حريصين على تعويض تعثرهم ضد بريشيا، يجب أن نكون مستعدين للعب مباراة صعبة».



وعن إمكانية مشاركة أليكسيس سانشيز قال: يصل سانشيز بحماس ورغبة في العمل الجاد، سوف يأتى معنا إلى كالياري، إنه جيد للغاية في إنهاء وتقديم المساعدة، حتى لو كان قد عانى في مانشستر يونايتد. يجب أن نستمر في العمل الجاد، كانت لدينا بداية جيدة، لكنني أخبرت اللاعبين أن هناك عديدًا من الأشياء التي لا يزال علينا تحسينها”.



