توفيق عبدالحميد: الحجار عرض مشاركته في مسرحية ومتردد بسبب حالتي الصحية

كشف الفنان توفيق عبدالحميد لـ"الدستور"، عن تلقيه عرضا للمشاركة في عرض مسرحي جديد، مؤكدًا أنه لم يقرر المشاركة فيه حتى الآن نظرًا لظروفه الصحية، ولأن المسرح يحتاج لمجهود واستعدادات كثيرة.



وأضاف أن الفنان علي الحجار عرض عليه المشاركة معه في عرض مسرحي جديد يستعد له، عندما التقوا أثناء تكريمهم في افتتاح المهرجان القومي للمسرح، مشيرًا إلى أنه أبدى سعادته بحديث الحجار نظرًا لأنه يحبه ويحترمه، ولكن عودته للتمثيل لم يتخذ فيها قرارا نهائيا حتى الآن.



يشار إلى أن الفنان توفيق عبدالحميد تم تكريمه مؤخرًا من المهرجان القومي للمسرح، وكان الظهور الأول له منذ سنوات عديدة كان يمكث فيها بمنزله، كما أنه انتهى مؤخرًا من تصوير حلقة مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، ومن المقرر إذاعتها خلال الأيام المقبلة وتبرع بأجره فيها لصالح مستشفي أبوالريش.



