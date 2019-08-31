لامبارد يدفع بالقوة الضاربة لتشيلسى أمام شيفيلد.. اليوم

أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، تشكيل فريقه لمباراة شيفيلد المقرر لها، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويدفع لامبارد في مباراة اليوم، بثلاثي هجومي يتكون من: تامي أبراهام، ماسون مونت،

كريستيان بوليسيتش.



وجاء تشكيل تشيلسي كاملًا في مباراة اليوم، كالتالي:



كيبا - أزبيليكويتا - زوما – إيمرسون – توموري - باركلي – كوفاسيتش – جورجينيو - مونت - بوليسيتش – أبراهام.



وعلى الجانب الآخر، يمثل شيفيلد في مباراة اليوم كل من:



هندرسون - باشام - ستيفنس - بالدوك - إيجان – أوكونيل - أوليفر نورود - فريمن - جون لاندسترام – روبنسون – مكبورني.



يذكر أن شيفيلد يحتل المركز التاسع برصيد 4 نقاط، ويتساوى البلوز معه في الرصيد ولكن يأتي الفريق اللندني في المركز الـ14.