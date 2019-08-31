السبت 31 أغسطس 2019 الموافق 01 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

10 وظائف حكومية شاغرة فى هذه التخصصات.. تعرف على الشروط

السبت 31/أغسطس/2019 - 03:42 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
طباعة
أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن حاجتها لشغل 10 وظائف قيادية بمصلحة الكيمياء بالقاهرة، وهي "مدير عام الإدارة العامة للتحاليل الدقيقة، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، مدير عام الإدارة العامة للمواد الغذائية، مدير عام الإدارة العامة للمواد الكيماوية ومواد التشييد والنسيج والبوليمرات بالإسكندرية، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير، مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، مدير عام الإدارة العامة للبوليمرات، مدير عام الإدارة العامة للكيماويات والمتنوعات، مدير عام الإدارة العامة للمنظفات والصابون والمواد البترولية، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية".

ويشترط في المتقدمين لشغل تلك الوظائف أن يكون حاصلًا على دكتوراه الفلسفة فى مادة التخصص، وأن يكون ممن ينطبق فى شأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 1160 لسنة 57 ومتفرغ للعمل البحثى بالإدارة العامة للبحوث، بالإضافة إلي اجتياز البرامج التدريبية فى مجال الإدارة العليا – الإلمام باللغة الإنجليزية – خبرة فى استخدام طرق وأساليب العمل الحديثة على الحاسب الآلى، وألا تقل الخبرة العملية عن سنة فى المستوى الأدنى أو قضاء مدة كلية قدرها 17 عامًا، وذلك بعد الحصول على المؤهل العلمي المناسب طبقًا للتخصص "بكالوريوس – ماجستير – دكتوراة".

ويستمر تلقي طلبات شغل الوظائف المعلن عنها حتي يوم 30-09-2019، حيث تقدم الطلبات باسم المهندس رئيس مصلحة الكيمياء على النموذج رقم (5) طلب شغل وظيفة المعد لذلك مستوفاة بفئة دمغة بقيمة واحد جنيه، مرفقًا المستندات الآتية:

1 - بيان الحالة الوظيفية معتمدًا والسيرة الذاتية موضحًا بها "التأهيل العلمى – تقارير كفاية الأداء عن السنوات الثلاث السابقة – الخبرة النوعية والزمنية لكل الدرجة العالية ودرجة مدير عام – الوظائف الإشرافية التى شغلها – الدورات التدريبية ومدتها ونوعها – العلاوات التشجيعية– الجزاءات إن وجدت – السفر للخارج – وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها".
2 – بيان عن أبرز إنجازات المتقدم واسهاماته فى الوحدة التى يعمل بها مدعمًا بالمستندات المؤيدة.

3 – الرؤية المستقبلية لتطوير الإدارة المتقدم لها.

4 – عدد 6 صور شخصية حديثة.

5 – صورة بطاقة الرقم القومى (سارية).

6 – تقدم الطلبات من أصل وستة صور.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

لائحة غرامات جديدة على ركاب السكك الحديدية.. 200 جنيه لحاملي المواد المشتعلة

منذ يوم

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لأسبوع من الرمال والأتربة

منذ يوم

محمد صلاح أبرز المرشحين بالقائمة النهائية لجائزة THE BEST

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة ليفربول اليوم ضد بيرنلي والقنوات الناقلة

ads

الصور

image description

بيراميدز يعبر إلى نصف نهائى الكأس بثنائية أمام حرس الحدود

image description

بالصور.. إغلاق 5 مراكز طبية كبرى في الأقصر

image description

"سارة الرياني" فتاة تربي العقارب والثعابين في غرفتها (صور)

image description

في ذكرى اغتيال ناجى العلى.. 32 عامًا ويبقى مُبدع «حنظلة» نجمًا لا يحتجب

image description

"تضامن الإسكندرية": توزيع أجهزة كهربائية لـ155عريسا وعروسة

الأكثر قراءة

على طريقة كيم كاردشيان.. رانيا يوسف تنشر فيديو من غرفة النوم

باب للمواريث وآخر للتبني.. "الإنجيلية" تكشف أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية

صور خطوبة أحمد الشيخ تثير الجدل.. تعليقات قاسية على نجم الأهلي (شاهد)

لحظة طعن أمين شرطة على يد مهتز نفسيًا في الزمالك (فيديو)

أيام زمان

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

كاميليا "أيقونة الجمال".. ماتت محترقة وتصارع عليها الدنجوان والملك فاروق

"الواسطة" قضت على أحلام تحية كاريوكا.. و"الفرنسية" أنقذتها

قاد سيارة مرة واحدة في حياته.. شاهد رخصة قيادة الراحل نجيب محفوظ

الصحة

الطب الصيني يقدم بديل حشو الأسنان

خبيرة: وجبات الطعام "العصرية" تؤثر في مستوى الذكاء

دراسة: علاجات "انقطاع الطمث" قد تصيب بـ"سرطان الثدى"

الوجبات السريعة تصيب المراهقين بالاكتئاب

الرئيس نيوز

الحكومة توقف "سبوبة التدريب".. وحظر إشراف القيادات على البرامج

أهم 7 معلومات عن "خطة تدريب" موظفي الدولة

بعد استقالة سعد الدين.. "المستشار المهدي" المرشح الأقوى لأمانة البرلمان

"العليا للانتخابات" تعلن القائمة النهائية.. والقروي موجود رغم الملاحقات

منوعات

بعثة علمية "روسية- صينية" لدراسة التغيرات فى المحيط الهادئ

أساطير عن الحليب دحضها العلماء

ملكة الأردن تحتفل بعيد ميلادها

دراسة حديثة تكشف عن طرق يمكن بها مكافحة الملاريا

كشكول

انفوجراف.. أماكن مبادرة "كلنا واحد" لشراء مستلزمات المدارس بالجيزة

وظائف شاغرة بمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر

"6 أكتوبر التعليمية" تعقد اجتماعا استعدادا للعام الدراسي الجديد

فتح باب الطعون على تشكيل لجان الترقيات العلمية الجديدة.. غدا

إسلام سياسي

طلاب الأزهر الوافدون يكشفون أكبر عوائق محاربة الفكر المتطرف في بلادهم

إعلامية إخوانية تشيد بمبادرة الشباب المستقل بالسجون

لماذا استضافت "الجزيرة" قياديًا بالقاعدة لتهديد الإمارات؟

الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر محرم ورأس السنة الهجرية


زيت وسكر

مع حلول العام الهجري الجديد.. تكريم 135 متميزا بـ”أوقاف الدقهلية”

تفاصيل مبادرة المسح السمعي الإلزامى للأطفال حديثى الولادة

وزير الري: اجتماع منتصف سبتمبر بشأن سد النهضة بطلب من إثيوبيا

الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر الدولي الخامس لأطباء الأسنان “EDSIC 2019”

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الثقافة والفن وحماية المرأة
ماجد حبته
تيكاد 7.. مسك الختام
صفاء النجار
تعبيراتنا غير اللفظية وعمليات غسيل المخ «1-2»
د. محمد عفيفي
هنا ألبانيا من القاهرة.. مذكرات ملك مخلوع
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. مكتبة الإسكندرية تحيى الذكرى الـ500 لـ«دافنشى»

اليوم آخر موعد لتلقى الأعمال لجائزة الطيب صالح

"الذئب يهدد المدينة" بجزويت القاهرة

عروض فنية متنوعة بثقافة مرسي مطروح

صفحتنا ع الفيس بوك