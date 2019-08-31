10 وظائف حكومية شاغرة فى هذه التخصصات.. تعرف على الشروط

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن حاجتها لشغل 10 وظائف قيادية بمصلحة الكيمياء بالقاهرة، وهي "مدير عام الإدارة العامة للتحاليل الدقيقة، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، مدير عام الإدارة العامة للمواد الغذائية، مدير عام الإدارة العامة للمواد الكيماوية ومواد التشييد والنسيج والبوليمرات بالإسكندرية، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير، مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، مدير عام الإدارة العامة للبوليمرات، مدير عام الإدارة العامة للكيماويات والمتنوعات، مدير عام الإدارة العامة للمنظفات والصابون والمواد البترولية، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية".



ويشترط في المتقدمين لشغل تلك الوظائف أن يكون حاصلًا على دكتوراه الفلسفة فى مادة التخصص، وأن يكون ممن ينطبق فى شأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 1160 لسنة 57 ومتفرغ للعمل البحثى بالإدارة العامة للبحوث، بالإضافة إلي اجتياز البرامج التدريبية فى مجال الإدارة العليا – الإلمام باللغة الإنجليزية – خبرة فى استخدام طرق وأساليب العمل الحديثة على الحاسب الآلى، وألا تقل الخبرة العملية عن سنة فى المستوى الأدنى أو قضاء مدة كلية قدرها 17 عامًا، وذلك بعد الحصول على المؤهل العلمي المناسب طبقًا للتخصص "بكالوريوس – ماجستير – دكتوراة".



ويستمر تلقي طلبات شغل الوظائف المعلن عنها حتي يوم 30-09-2019، حيث تقدم الطلبات باسم المهندس رئيس مصلحة الكيمياء على النموذج رقم (5) طلب شغل وظيفة المعد لذلك مستوفاة بفئة دمغة بقيمة واحد جنيه، مرفقًا المستندات الآتية:



1 - بيان الحالة الوظيفية معتمدًا والسيرة الذاتية موضحًا بها "التأهيل العلمى – تقارير كفاية الأداء عن السنوات الثلاث السابقة – الخبرة النوعية والزمنية لكل الدرجة العالية ودرجة مدير عام – الوظائف الإشرافية التى شغلها – الدورات التدريبية ومدتها ونوعها – العلاوات التشجيعية– الجزاءات إن وجدت – السفر للخارج – وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها".

2 – بيان عن أبرز إنجازات المتقدم واسهاماته فى الوحدة التى يعمل بها مدعمًا بالمستندات المؤيدة.



3 – الرؤية المستقبلية لتطوير الإدارة المتقدم لها.



4 – عدد 6 صور شخصية حديثة.



5 – صورة بطاقة الرقم القومى (سارية).



6 – تقدم الطلبات من أصل وستة صور.

