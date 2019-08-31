تشغيل 4 قطارات على خط القاهرة- منوف.. غدًا

تشغل هيئة السكة الحديد، 4 قطارات بداية من غد الأحد على خط القاهرة- منوف، وذلك للتسهيل على المواطنين السفر عبر الخط، خاصة أنه يشهد تكدسًا شديدًا بالتزامن مع دخول العام الدراسى الجديد (2019- 2020).



وأكدت هيئة السكة الحديد، أن تشغيل القطارات، سيبدأ من غد، وسيتم استقلال الركاب لهم بداية من مواعيدهم في نفس التوقيت، إلى جانب ذلك سيتم إمداد قطارين بداية من الغد أيضًا.



وأشارت هيئة السكة الحديد، إلى أن تشغيل القطارات الإضافية على خطوط السكة الحديد من أجل توفير خدمة مميزة لجمهور الركاب، خاصة مع ارتفاع تسعيرة المواصلات الأخرى مقارنة بالسكة الحديد.

