محافظ الأقصر فى عام.. تطبيق منظومة تقنين الأراضى أبرز الإنجازات

أكثر من نحو 100 اجتماع شارك بها المستشار مصطفى ألهم، محافظة الأقصر، وقاد العشرات من الجولات التفقدية، والتفتيشية بشتى أنحاء المحافظة، لمتابعة سير الأعمال بمختلف القطاعات، وتنفيذ العديد من المراحل بالملفات المطروحة أمامه في مجال الصحة، والتعليم، ومياه الشرب والصرف الصحي، منذ توليه منصبه الجديد كمحافظ للأقصر.



ترصد "الدستور" أداء محافظ الأقصر منذ توليه إدارة المحافظة.

وضع "ألهم" بصمته في التعامل مع إدارة ملف تطبيق المنظومة الإلكترونية للتقنين، التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي أملاك الدولة واسترداد الأراضي المتعدى عليها، ووفقًا للقانون رقم 144 لعام 2017 بشأن القواعد والإجراءات الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة حتى أغسطس الحالي 13877 طلبًا، تتضمن 7635 طلب أراضي مباني و6242 طلب أراضي زراعية، بعضها تستوفى الضوابط والشروط، والأخرى غير مستوفية الضوابط والشروط، وتمت معاينة 7701 طلب وفحص 11083 طلبًا.



وإجراء 105 عقود تتضمن 68 عقدًا لمباني بإجمالي مساحة 17242.73 م2، و37 عقدًا لأراضي زراعية بإجمالي 702.996 فدان على مستوى كل مدن ومراكز المحافظة بإجمالي 38170204 ملايين جنيه قيمة مستحقات العقود، تتضمن 4 حالات سداد كامل المبلغ المستحق، وحالات سددت 25% من المبلغ المستحق، بالإضافة إلى قيمة رسوم أذون الفحص والمعاينة.



تقوية البنية الأساسية للمستشفيات وزيادة السعة الاستيعابية

تمت تقوية دمج محطتي المياه الموجودتين بمستشفى القرنة المركزى؛ مما يضاعف من قوة المحطة لاستيعاب ماكينات أكثر، كما تمت إضافة وحدة RO إضافية مدعمة بمضخات تعمل بالتبادل لاستيعاب الأحمال الزائدة، وتمت إضافة عدد 3 أسرة تستوعب عددًا من 12 إلى 18 مريضًا إضافيًا، كما تم تجهيز المعهد الفني الصحي بإسنا، والذي تم إنشاؤه داخل الجناح الملحق بالمستشفى وغير المستغل، والذي كان متوقفًا منذ عام 1998، والذي تم استغلاله وتحويله إلى معهد فني صحي يخدم محافظات الصعيد، ويكون نقطة انطلاق لمنظومة صحية تعليمية جديدة بجنوب صعيد مصر، وذلك لسد العجز في التمريض بالمستشفيات، ويتكون المبنى من خمسة طوابق على مساحة 1200م2 ويضم عدة معامل للتدريس، منها أشعة وتحاليل وتمريض وقاعات للتدريس وكافيتريا ويستوعب 400 طالب وطالبة.



لقاءات أسبوعية بالمواطنين

تم تلقى 10306 شكاوى في اليوم المفتوح منذ شهر سبتمبر الماضى وحتى يوليو الماضي، وألتقى محافظ الأقصر 1249 مواطنًا خلال فعاليات اليوم المفتوح، الذي يعقد يوم الإثنين من كل أسبوع، كما تلقت إدارة خدمة المواطنين نحو 9057 شكوى فردية على مدار عشر أشهر مضت، وتم حل نسبة كبيرة منها، ووصل إجمالي الشكاوى التي تلقتها البوابة نحو 415 شكوى من سبتمبر الماضى ليوليو الماضي، منها 283 شكوى فردية، و132 شكوى جماعية، وتم إنجاز 368 شكوى بمعدل 89% بمتوسط 60 يوما كحد أقصى للرد على الشكاوى وحلها.



محطات كهرباء جديدة تنقذ الأهالي من الظلام

يجرى بحث إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية بقدرة 2250 ميجاوات بقرية الهنادي التابعة لمركز ومدينة إسنا، وكذلك إنشاء عناصر البنية التحتية اللازمة، مثل خطوط المياه ومنشت الوقود الأساسي والبديل، تشمل مرافق التفريغ والتخزين، بالإضافة إلى محطتي تفريغ الطاقة GIS فرعية بقدرة 500 كيلوفولت وأخرى بقدرة 220 كيلوفولت مزودة بجميع المباني والأنظمة وأنفاق الكابلات لتوصيل المشروع بالشبكة القومية، وتم تخصيص مساحة 107 فدادين على طول الضفة الشرقية لقناة الكلابية المتفرعة من نهر النيل.



تطوير الطرق

أوشكت الأقصر على إنهاء معدل كبير من مخطط تطوير الطرق بالمحافظة، حيث تم تركيب بلاط الإنترلوك بعدة مناطق من مدينة الأقصر بدأت بتركيب بلاط الإنترلوك أمام معبد الأقصر بطريق كورنيش النيل بطول حوالى 300 متر، وجار العمل في القطاع الأخير من الرصيف، وتغيير البلاط القديم، نظرًا إلى مظهره المتهالك حيث لم يتم تغييره منذ 10 سنوات، لافتًا إلى أن بلاط الإنترلوك يتحمل الضغوط والأحمال العالية إلى جانب مقاومته الشديدة للتأكل.



كما أنه تم تركيب الإنترلوك في العديد من الشوارع الجانبية الضيقة والحارات والتفرعات بمدينة الأقصر، وذلك للقضاء على الشوارع الترابية، وما ينتج عنها من تلوث بيئي، نظرًا لعدم قدرة المعدات الضخمة للرصف في الوصول لشوارع ومناطق لا يزيد عرضها على 2 أو 3 أمتار كحد أقصى.



أزمة كوبري الكباش

ما زالت أزمة كوبري الكباش إحدى الأزمات المعلقة، فيواجه المحافظ الكثير من المطالبات بالتدخل لإقامة الكوبري الثالث فوق طريق الكباش الفرعوني وسط مدينة الأقصر، وذلك لرفع المعاناة عن قرابة 3000 مواطن ومواطنة من سكان شرق وغرب الأقصر، حيث تقدم نواب المحافظة الثمانية بمجلس النواب، بمذكرة شاملة حول الكوبري لمجلس الوزراء قبل شهور، وأنه آن الأوان لتدخل رئيس الحكومة لإنهاء تلك الأزمة.