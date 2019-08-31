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مصر

بحلول العام الهجرى الجديد.. تكريم 135 متميزًا بأوقاف الدقهلية

السبت 31/أغسطس/2019 - 03:42 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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شهد أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، برئاسة هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد العمال لشئون موظفي الدولة، الحفل الذي أقامته اللجنة النقابية للعاملين بمديرية أوقاف الدقهلية بمناسبة بدء العام الهجري الجديد، والذي تم فيه تكريم 135 من العاملين المتميزين بالمديرية.

وشرف الحفل، فضيلة الشيخ طه محمد المتولي زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والذى تسلم درع النقابة من رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، تقديرًا لجهوده في خدمة العاملين بالمديرية، وحمدي عرابي، نائب رئيس النقابة العامة، وهشام جلال، أمين الصندوق، وأعضاء اللجنة النقابية، ولفيف من العاملين بالمديرية.

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