"لم أتحمل وجهها القبيح".. مذيع مصري مستقيل من الجزيرة يروي شهادته على التزوير (فيديو)

كشف الإعلامي حامد محمود، أسباب وتفاصيل استقالته من قناة الجزيرة القطرية.

وأوضح حامد محمود، في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كإعلامي ينتمي للمنظومة الإعلامية الوطنية المصرية، وكان يعمل في قناة النيل للأخبار ولم يستطع أن يتقبل الوجه القبيح للجزيرة في التعامل مع الأخبار المتعلقة بمصر بعد ثورة 30 يونيه.

وتابع أنه بعد 30 يونيه ظهر الوجه القبيح للقناة القطرية في انحيازها للإخوان، الأمر الذي بدا له فجا وواضحًا في مناصرة هذه الجماعة الإرهابية ضد الدولة الوطنية المصرية.

وواصل أن هذه القناة تستهدف بث الفرقة بين أبناء الدولة المصرية، وإظهار صورة غير مطابقة لما يحدث في الداخل المصري، موضحًا أن هناك واقعتين لقناة الجزيرة مباشر مصر، يتذكرهما بشدة، الأولى كانت أثناء إلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بيان 3 يوليو 2013، حيث أراد رئيس القناة القطرية وقتها إذاعة صور تم تسجيلها للمعزول مرسي، بواسطة الموبايل.

وأشار إلى أن الواقعة الثانية كانت أثناء اقتحام الإخوان للحرس الجمهوري، حيث حاولت القناة تزويرالأحداث، وكان يصور وقتها الحدث من الشارع مصور مصري، وحاولت تشويه صورة القوات المسلحة آنذاك، لدرجة أنهم أعادوا فيديو مدته 28 ثانية، 42 مرة خلال ساعة واحدة.