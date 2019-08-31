مصرع شاب سقط من قطار ركاب في إمبابة

سقط شاب أسفل قطار ركاب قرب محطة سكة حديد إمبابة، وتم نقله إلى المستشفى العام، إلا أنه فارق الحياة.



تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا بسقوط شاب من قطار بمنطقة إمبابة بالجيزة، وبالانتقال تبين أنه أثناء استقلال الشاب لقطار ركاب اختل توازنه، وسقط أرضًا ما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته.



تم نقل المصاب إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق فيه، والتي صرحت بالدفن.