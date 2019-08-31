نابولي لم يفقد الأمل بعد في ضم ماورو إيكاردي

على الرغم من أن نابولي أغلق سوق انتقالاته تقريبًا بعد الاتفاق على التوقيع مع المهاجم الإسباني فيرناندو يورينتي ولكن هناك احتمالية لحدوث مفاجأة في البارتينوبي في الساعات الاخيرة من السوق لتعزيز صفوف فريق المدرب كارلو أنشيلوتي.



فحسب صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية اليوم فإن هناك إمكانية لمطاردة التوقيع مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم إنتر ميلان والذي ظل ضمن مفكرة الفريق الجنوبي منذ بداية الموسم.



واقترحت الصحيفة بأن كريستيانو جيونتيلي المدير الرياضي لنابولي سيقدم عرضًا لإجراء عملية تبادل ينتقل فيها إيكاردي لفريق ملعب السان باولو مقابل أن يذهب المهاجم البولندي آركاديوش ميليك للانضمام لفريق أنتونيو كونتي في ميلانو.



ومع ذلك فإن هذه الصفقة المقترحة تحظى بنسبة قليلة للغاية من النجاح في آخر يومين من السوق.



وإدعت الصحيفة أن الرئيس أورويليو دي لاورنتيس لا يزال يراقب وضعية النجم الكولومبي خاميس رودريجيز مع ريال مدريد حيث يريد الحصول عليه على سبيل الإعارة على الرغم من أن روديجيز أبدى رغبته في الحصول على فرصة ثانية في ملعب السنتياجو برنابيو.