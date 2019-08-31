سان جيرمان يحدد بديلا لصفقة كيلور نافاس

يتحرك مسؤولو باريس سان جيرمان في أكثر من اتجاه لتدعيم مركز حراسة المرمى في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن بي إس جي يفكر في ضم سيرجيو ريكو حارس مرمى إشبيلية والذي قضى الموسم الماضي معارًا لنادي فولهام الإنجليزي.



وأضافت أن علاقة ريكو بجماهير الفريق الأندلسي متوترة نسبيا، لذا تمت إعارته الموسم الماضي، لكن اهتمام سان جيرمان بضمه يجعل النادي الإسباني أمام أزمة حقيقية بعد الموافقة على انتقال حارس الفريق خوان سوريانو إلى ليجانيس.



وأشارت إلى أن المدير الرياضي لإشبيلية مونشي والمدير الفني للفريق جولين لوبيتيجي يريدان استمرار سيرجيو ريكو ليحمي عرين الفريق مع زميله فاتشيك.



وأوضحت موندو ديبورتيفو أن النادي الباريسي يرغب في ضم سيرجيو ريكو، تحسبا لفشل التفاوض مع ريال مدريد لضم حارس مرماه الكوستاريكي كيلور نافاس.